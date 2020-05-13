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Факты / Видео / Украина

Обстреливают авто и требуют деньги. На границе Украины с Венгрией орудуют рэкетиры

Рэкет на украинско-венгерской границе. На Закарпатье перед пунктом пропуска Тиса бандиты требуют деньги от перевозчиков, которые из других регионов Украины на микроавтобусах приезжают сюда за заробитчанами. Те, продолжают возвращаться из Европы домой.

За каждого пассажира рэкетиры требуют дань по двести гривен. Водителям угрожают оружием. Одну машину даже обстреляли. К счастью, от пуль никто не пострадал.

Не на камеру люди говорят — перед границей действовали две группы вымогателей. Одни из Черновцов, другие из Киева. Водителям угрожали оружием.

Одного нападающего задержали, другой в розыске. Им грозит до семи лет тюрьмы. А работники продолжают возвращаться из Европы домой. Пункт пропуска Тиса единственный на украинско-венгерской границе, который работает во время карантина.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе.

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