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Факти / Відео / Україна

Обстрілюють авто та вимагають гроші. На кордоні України з Угорщиною орудують рекетири

Рекет на українсько-угорському кордоні. На Закарпатті перед пунктом пропуску Тиса бандити вимагають гроші від перевізників, які з інших регіонів України на мікроавтобусах приїжджають сюди за заробітчанами. Ті, продовжують повертатися з Європи додому.

За кожного пасажира рекетири просять данину  по двісті гривень. Водіям погрожують зброєю. Одну машину навіть обстріляли. На щастя, від куль ніхто не постраждав.

Не на камеру люди кажуть – перед кордоном діяли дві групи вимагачів. Одні з Чернівців, інші з Києва. Водіям погрожували зброєю.

Одного нападника затримали, інший у розшуку. Їм загрожує до семи років тюрми.  А заробітчани продовжують повертатися з Європи додому. Пункт пропуску Тиса єдиний на українсько-угорському кордоні, який працює під час карантину.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Київщині затримали банду рекетирів із сільським головою на чолі.

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