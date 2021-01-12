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Годовалый малыш остался без отца. Что известно о погибшем воине под Песками

Стало известно имя украинского воина, погибшего на передовой во время обстрела возле Песков 11 января.

Им оказался 37-летний Олег Андриенко из Запорожья. Во время выполнения боевого задания мужчина получил несовместимое с жизнью пулевое ранение.

У бойца остались годовалый сын Тимур, жена и мать.

Олег защищал отрезок фронта вблизи поселка Пески под Донецком: оттуда без оптики видна взлетная полоса аэропорта.

На тех позициях до сих пор не безопасно, поэтому журналистов туда не пускают. Именно в этом направлении работает сторона оккупанта.

Последний раз Олег был дома летом перед рождением сына. Первенца супруги ждало 13 лет.

Годовалый малыш остался без отца. Что известно о погибшем воине под Песками

В том же подразделении, но на другой позиции, служит родной брат Олега Андриенко. Но в знании своего дела и постоянном самосовершенствовании Олегу не было равных.

Побратимы Олега еще не готовы говорить о нем в прошедшем времени и вообще подбирать нужные слова. Бойцы открыли огонь в ответ и обещают отомстить врагу сполна.

Похоронят Олега Андриенко 14 января в Запорожье.

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