Годовалый малыш остался без отца. Что известно о погибшем воине под Песками
Стало известно имя украинского воина, погибшего на передовой во время обстрела возле Песков 11 января.
Им оказался 37-летний Олег Андриенко из Запорожья. Во время выполнения боевого задания мужчина получил несовместимое с жизнью пулевое ранение.
У бойца остались годовалый сын Тимур, жена и мать.
Олег защищал отрезок фронта вблизи поселка Пески под Донецком: оттуда без оптики видна взлетная полоса аэропорта.
На тех позициях до сих пор не безопасно, поэтому журналистов туда не пускают. Именно в этом направлении работает сторона оккупанта.
Последний раз Олег был дома летом перед рождением сына. Первенца супруги ждало 13 лет.
В том же подразделении, но на другой позиции, служит родной брат Олега Андриенко. Но в знании своего дела и постоянном самосовершенствовании Олегу не было равных.
Побратимы Олега еще не готовы говорить о нем в прошедшем времени и вообще подбирать нужные слова. Бойцы открыли огонь в ответ и обещают отомстить врагу сполна.
Похоронят Олега Андриенко 14 января в Запорожье.