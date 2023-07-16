Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

До войны Матеуш уже был в Украине. Режиссер по специальности три года назад был на Востоке, работал над документальным фильмом о госпитальерах. В первые дни полномасштабной войны он приехал в Киев именно к ним.

На протяжении 16 месяцев Матеуш побывал в самых горячих точках фронта – Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, Изюм. Но больше всего мысли о жизни сменила Буча – Матеуш был одним из первых польских журналистов, которые попали в освобожденный город.

Журналист признается: каждый раз поездка на передовую – риск. Впрочем, ни дня не сомневался в своем выборе, поскольку донести миру правду – его основная задача. Ведь именно в Украине сейчас строится будущее цивилизованного мира.

Мужчина признается, что веру и силу придают украинские военные. В первую очередь – их мотивация. Поэтому в победе Украины Матеуш не сомневается.

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