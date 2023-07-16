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Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV

Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента

Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

До великої війни Матеуш вже був в Україні. Режисер за фахом три роки тому був на Сході, працював над документальним фільмом про госпітальєрів. У перші дні повномасштабної війни він приїхав до Києва саме до них.

Впродовж 16 місяців Матеуш побував у найгарячіших точках фронту – Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, Ізюм. Та найбільше думки про життя змінила Буча – Матеуш був одним з перших польських  журналістів, які потрапити до звільненого міста.

Журналіст зізнається: щоразу поїздка на передову – ризик. Проте жодного дня не сумнівався у своєму виборі, адже донести світу правду – його основне завдання. Бо саме в Україні нині будується майбутнє цивілізованого світу.

Чоловік зізнається, що віри та сили додають українські військові. Насамперед – їхня мотивація. Тож у перемозі України Матеуш не сумнівається.

Буча, Війна в Україні, волонтер, Польша
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