Атака на Днепр: враг ударил по многоэтажке, есть погибшие и раненые
В результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще 10 получили ранения.
О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепр 23 апреля: что известно
В результате атаки на Днепр в разных районах города возникли пожары. Повреждена жилая застройка, в частности многоэтажные дома.
По предварительным данным, один из ударов пришелся непосредственно на многоэтажку. В результате этого загорелись несколько квартир.
Кроме жилых домов, в городе загорелись автомобили и магазин. Спасатели ликвидируют пожары и работают на местах попаданий.
По последним данным, в результате атаки погибли два человека. Еще по меньшей мере 10 получили ранения.
Кроме того, среди пострадавших — дети: девочки 9 и 14 лет, их госпитализировали.
Также в больницы доставили нескольких взрослых, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
В частности, 62- и 68-летние женщины находятся в больнице, а 35-летний мужчина лечится амбулаторно.
Сейчас один человек считается пропавшим без вести — он не выходит на связь.
Спасательные и поисковые работы продолжаются.
Окончательные последствия атаки на Днепр 23 апреля выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА