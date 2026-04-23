В результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще 10 получили ранения.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр 23 апреля: что известно

В результате атаки на Днепр в разных районах города возникли пожары. Повреждена жилая застройка, в частности многоэтажные дома.

По предварительным данным, один из ударов пришелся непосредственно на многоэтажку. В результате этого загорелись несколько квартир.

Кроме жилых домов, в городе загорелись автомобили и магазин. Спасатели ликвидируют пожары и работают на местах попаданий.

По последним данным, в результате атаки погибли два человека. Еще по меньшей мере 10 получили ранения.

Кроме того, среди пострадавших — дети: девочки 9 и 14 лет, их госпитализировали.

Также в больницы доставили нескольких взрослых, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В частности, 62- и 68-летние женщины находятся в больнице, а 35-летний мужчина лечится амбулаторно.

Сейчас один человек считается пропавшим без вести — он не выходит на связь.

Спасательные и поисковые работы продолжаются.

Окончательные последствия атаки на Днепр 23 апреля выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

