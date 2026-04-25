США отменят исключение из санкций относительно экспорта российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут продлевать действие исключения из санкций, позволяющего закупать российскую нефть, которая в настоящее время находится в море. Продление одноразового исключения в отношении иранской нефти, находящейся в море, вообще не рассматривается.
Об этом сообщает Associated Press.
Усиление давления на российскую и иранскую нефть
Бессент напомнил, что Америка ввела санкции на экспорт иранской нефти. И вполне вероятно, что в течение следующих двух-трех дней Ирану придется начать останавливать добычу.
— Что касается иранцев — никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется останавливать добычу, что плохо скажется на их скважинах, — сказал министр финансов США.
Напомним, что после блокирования Ираном Ормузского пролива в марте США сделали исключение из санкций в отношении продажи российской нефти и нефтепродуктов для стабилизации мировых энергетических рынков. Тогда цены на сырую нефть подскочили выше $100 за баррель.
Сейчас, по словам Бессента, российская нефть, которая находится на танкерах в море, уже в основном исчерпана.
– Я не думаю, что у нас будет еще одно продолжение. Я думаю, что российская нефть на воде была в значительной степени исчерпана, – отметил министр финансов США.