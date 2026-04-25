В США провели масштабные военные учения, во время которых воссоздали украинскую тактику массированных атак дронами, известную как операция Паутина.

Пентагон воспроизвел Паутину во время секретных учений во Флориде

Маневры прошли на авиабазе Эглин во Флориде в рамках операции Чистый горизонт, где американские военные проверяли эффективность систем противодействия беспилотникам, пишет Defense One.

В ходе учений использовали разные типы дронов — от коммерческих до сложных аппаратов, устойчивых к радиоэлектронной борьбе. Особое внимание было уделено технологиям дистанционного управления через LTE и оптоволоконные каналы, которые позволяют управлять беспилотниками даже на большом расстоянии.

По итогам тестов в Пентагоне пришли к выводу, что армии США нужна интегрированная система для объединения данных из разных средств обнаружения и перехвата. Также военные отметили необходимость создания более дешевых дронов-перехватчиков, так как сейчас для уничтожения бюджетных БпЛА часто используют дорогие ракеты.

Военные отмечают, что опыт Украины оказал существенное влияние на подход к развитию беспилотных технологий. В частности, недавно представители США посетили Украину, чтобы изучить самые эффективные решения, которые уже применяли на поле боя.

– Мы были в Украине около шести недель назад, общались с Силами беспилотных систем… Мы рассмотрели эти самые перспективные технологии и ссылались на данные об их эффективности в Украине, а не на внутренние испытания ведомства, – заявил бригадный генерал Мэтт Росс, который возглавляет центр борьбы с БпЛА Пентагона.

Напомним, что в 2025 году СБУ провела операцию Паутина, во время которой было атаковано несколько российских аэродромов в глубоком тылу. По разным оценкам, тогда Россия потеряла около 40 самолетов стратегической авиации.

