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Одевает Кардашьян, Лопес и Стоун. Натали Феднер устроила модный показ в Украине

Впервые в Украине дизайнер с мировым именем Натали Феднер устроила модный показ. Ее авангардную одежду и плетеные особой техникой украшения выбирают сестры Кардашьян, Дженнифер Лопес и Шарон Стоун.

Талант к дизайну у Натальи был еще с детства. Она собирала цветные провода во дворе телефонной компании в родных Черновцах. Собственноручно превращала их в модные браслеты для себя и друзей. А также обожала рисовать. Когда девочке было пять лет, она вместе с родителями переехала жить в Соединенные Штаты Америки. Детали в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, Факты ICTV писали о том, чем запомнился Ukrainian Fashion Week 2020/21.

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