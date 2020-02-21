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Одягає Кардашян, Лопес і Стоун. Наталі Феднер влаштувала модний показ в Україні

Вперше в Україні дизайнер зі світовим ім’ям Наталі Феднер влаштувала модний показ. Її авангардний одяг і плетені за особливою технікою прикраси обирають сестри Кардаш’ян, Дженніфер Лопес та Шарон Стоун.

Хист до дизайну в Наталі був ще змалечку. Вона збирала кольорові дроти на подвір’ї телефонної компанії в рідних Чернівцях. Власноруч перетворювала їх на модні браслети для себе і друзів. А також обожнювала малювати. Коли дівчинці було п’ять років, вона разом із батьками переїхала жити до Сполучених Штатів Америки. Деталі у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, чим запам’ятався Ukrainian Fashion Week 2020/21.

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