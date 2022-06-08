Оккупанты пытаются атаковать на Изюмском направлении, но несут значительные потери — Синегубов

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харьковщины. В частности, захватчики снова обстреляли Шевченковский и часть Киевского района Харькова.

Пострадали жилой массив Алексеевка, жилые дома частного сектора и многоэтажки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Сегодня утром несколько прилетов у нас было. Также под обстрелами оказались Черкасская Лозовая, Слатино, Чугуевский район. Сейчас известно, что в результате обстрелов в Харьковской области шесть человек пострадали и четверо погибли, — рассказал он ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире марафона.

Олег Синегубов объяснил, что сначала враг сосредоточил внимание на позициях Вооруженных Сил Украины. Но среди его задач все равно есть пункт терроризировать местное население.

Ведь в Харьков возвращается большое количество людей, они начинают возобновлять свою деятельность, а это невыгодно врагу. Оккупантам нужно постоянно держать в терроре местное население.

Также Олег Синегубов добавил, что на Изюмском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать и прорвать позиции Вооруженных сил Украины.

Но успехов в этом захватчики не имеют, поэтому отошли на свои ранее занятые позиции, потеряв большое количество военных и бронированной техники. Наши военные держатся и пытаются не пропускать врага на Луганское и Донецкое направления.

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