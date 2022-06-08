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Окупанти намагаються атакувати на Ізюмському напрямку, але зазнають значних втрат – Синєгубов

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Російські окупанти не припиняють обстріли Харківщини. Зокрема, загарбники знову осбтріляли Шевченківський та частину Київського району Харкова.

Постраждали житловий масив Олексіївка, житлові будинки приватного секторі та багатоповерхівки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Сьогодні зранку декілька прильотів у нас було. Також під обстрілами опинилися Черкаська Лозова, Слатине, Чугуївський район. Наразі відомо, що внаслідок обстрілів в Харківській області шестеро людей постраждали та четверо загинули, – розповів він ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі марафону.

Олег Синєгубов пояснив, що спочатку ворог зосереджував увагу на позиціях Збройних сил України. Але серед його завдань все одно є пункт тероризувати місцеве населення.

Адже наразі до Харкова повертається велика кількість людей, вони починають відновлювати свою діяльність, а це невигідно ворогу. Окупантам потрібно постійно тримати у терорі місцеве населення.

Також Олег Синєгубов додав, що на Ізюмському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати та прорвати позиції Збройних сил України.

Але успіхів у цьому загарбники не мають, тому відійшли на свої раніше зайняті позиції, втративши велику кількість військових та броньованої техніки. Наші військові тримаються і намгаються не пропускати ворога до Луганського та Донецького напрямків.

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