Окупанти намагаються атакувати на Ізюмському напрямку, але зазнають значних втрат – Синєгубов

Російські окупанти не припиняють обстріли Харківщини. Зокрема, загарбники знову осбтріляли Шевченківський та частину Київського району Харкова.

Постраждали житловий масив Олексіївка, житлові будинки приватного секторі та багатоповерхівки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Сьогодні зранку декілька прильотів у нас було. Також під обстрілами опинилися Черкаська Лозова, Слатине, Чугуївський район. Наразі відомо, що внаслідок обстрілів в Харківській області шестеро людей постраждали та четверо загинули, – розповів він ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі марафону.

Олег Синєгубов пояснив, що спочатку ворог зосереджував увагу на позиціях Збройних сил України. Але серед його завдань все одно є пункт тероризувати місцеве населення.

Адже наразі до Харкова повертається велика кількість людей, вони починають відновлювати свою діяльність, а це невигідно ворогу. Окупантам потрібно постійно тримати у терорі місцеве населення.

Також Олег Синєгубов додав, що на Ізюмському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати та прорвати позиції Збройних сил України.

Але успіхів у цьому загарбники не мають, тому відійшли на свої раніше зайняті позиції, втративши велику кількість військових та броньованої техніки. Наші військові тримаються і намгаються не пропускати ворога до Луганського та Донецького напрямків.

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