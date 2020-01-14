Оккупанты по всей линии фронта изменили время обстрелов: вместо ночных атак теперь дневные

По всей линии фронта террористические войска вдруг изменили время обстрелов. Заменили ночные атаки утренними и дневными боями.

Под грохот минометных выстрелов оккупанты бьют со станковых гранатометов, отступления прикрывают стрелковым оружием.

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За 13 января сутки насчитали 6 атак. К счастью – без жертв. Репортаж с передовой Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг стреляет в ВСУ беззвучными снарядами.

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