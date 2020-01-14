Окупанти по всій лінії фронту змінили час обстрілів: замість нічних атак тепер денні

По всій лінії фронту терористичні війська раптом змінили час обстрілів. Замінили нічні атаки ранковими та денними боями.

Під гуркіт мінометних пострілів окупанти б’ють зі станкових гранатометів, відступи прикривають стрілецькою зброєю.

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За 13 січня нарахували 6 атак. На щастя – без жертв. Репортаж з передової Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог цілить у ЗСУ беззвучними снарядами.

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