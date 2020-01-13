Противотанковые винтовка и пулемет Утес: враг стреляет из вооружения времен Сталина

30 мин враг выпустил по опорным позициям вооруженных сил Украины рядом с Орехового. Еще несколько запрещенных мин – в районе Новотошковского. Зайцево и Луганское террористы обстреляли из гранатометов и пулеметов. К счастью, 13 января потерь среди наших защитников нет.

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Враг применяет против ВСУ противотанковое ружье ПТРД, которое использовали во время Второй мировой войны, когда Сталин поручил после немецкого нападения разработать дешевую винтовку, способную пробивать броню. К противотанковым ружьям приобщают и послевоенную советскую разработку пулемет НСВ Утес. С передовой – Владимир Михайлов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как боевики соблюдают тишину.

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