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ООН и Турция должны запустить механизм гарантий: Сибига об обстреле порта в Одессе

Валентина Летяк редактор ленты

Ракетный обстрел порта в Одессе – это очередной теракт, требующий жесткой реакции мира, прежде всего ООН и Турции, с которыми РФ подписала соглашение, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в рамках национального телемарафона.

– Россия в очередной раз ставит под сомнение, подрывает те договоренности, которые она заключила с международными партнерами. Она также использует продовольствие в качестве оружия. И это прямое свидетельство террористической политики и тактики. Соответственно, была реакция ООН и ЕС об осуждении ракетного удара. Безусловно, это очередной вызов мировому порядку, – подчеркнул он.

Относительно перспектив экспорта украинского зерна, Сибига считает, что в такой ситуации подписанты соглашения должны запустить механизм гарантий.

– Украина свою часть соглашения готова обеспечивать, поскольку она заинтересована в экспорте зерна. Теперь мяч на стороне наших международных партнеров, которые должны задействовать необходимый инструментарий, чтобы запустить механизм гарантий, зафиксированный в подписанном документе, – объяснил заместитель руководителя ОП.

По его словам, пока нужно попытаться имплементировать подписанное соглашение, если не получится – Украина будет рассматривать другие механизмы для деблокирования портов.

Утром 23 июля Россия атаковала ракетами морской порт в Одессе, то есть на следующие сутки после подписания соглашения по урегулированию разблокирования украинских портов с участием ООН и Турции.

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