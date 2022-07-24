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ООН і Туреччина мають запустити механізм гарантій: Сибіга про обстріл порту в Одесі

Валентина Летяк редакторка стрічки

Ракетний обстріл порту в Одесі – це черговий теракт, який потребує жорсткої реакціъ світу, передусім ООН та Туреччини, з якими РФ підписала угоду, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в рамках національного телемарафону.

– Росія вкотре ставить під сумнів, підриває ті домовленості, які вона уклала з міжнародними партнерами. Вона також використовує продовольство як зброю. І це пряме свідчення терористичної політики і тактики. Відповідно, була реакція ООН та ЄС про засудження ракетного удару. Безумовно, це черговий виклик світовому порядку, – наголосив він.

Щодо перспектив експорту українського зерна, Сибіга вважає, що в такій ситуації підписанти угоди мають запустити механізм гарантій.

– Україна свою частину угоди готова забезпечувати, оскільки вона зацікавлена в експорті зерна. Тепер м’яч на боці наших міжнародних партнерів, які мають задіяти необхідний інструментарій, щоб запустити механізм гарантій, що зафіксований у підписаному документі, – пояснив заступник керівника ОП.

За його словами, наразі потрібно спробувати імплементувати підписану угоду, якщо не вийде – Україна розглядатиме інші механізми для деблокування портів.

Вранці 23 липня Росія атакувала ракетами морський порт в Одесі, тобто на наступну добу після підписання угоди щодо врегулювання розблокування українських портів за участі ООН та Туреччини.

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