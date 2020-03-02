Операция Весенний щит: Эрдоган попросил Путина не вмешиваться

Армия Реджепа Эрдогана демонстрирует, кто хозяин в районе провинции Идлиб. Из-за уничтожения колонны своих войск русскими и бойцами режима Башара Асада, Турция уже несколько дней ведет активные боевые действия в регионе.

Ликвидировано сотни единиц техники и более тысячи солдат российско-асадовской коалиции. В то же время, к границам с ЕС хлынул очередной поток беженцев.

Европейские страны, чтобы защититься от наплыва людей, предлагают отправить к южным границам ЕС полицейских. Франция, в частности, заявила, что поможет Греции и Болгарии.

Последние новости из около-восточного фронта от Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как турецко-греческую границу штурмуют сирийские беженцы.

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