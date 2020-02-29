Слезоточивый газ и баррикады: турецко-греческую границу штурмуют сирийские беженцы

Миграционный кошмар для Европы – турецко-греческую границу штурмуют тысячи сирийских беженцев.

Чтобы попасть в заветный ЕС, они атакуют и контрольно-пропускные пункты, и собственно рубежи. Мигранты поверили Анкаре касаемо того, что двери в Европу открыты.

Однако Греция, как и Евросоюз в целом, границы не открывали. Греческие пограничники строят баррикады, натягивают колючую проволоку и применяют слезоточивый газ, пытаясь удержать беженцев.

Детали – в сюжете Марты Вишневской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США на Совбезе ООН призвали РФ немедленно посадить военные самолеты в Сирии.

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