Операція Весняний щит: Ердоган попросив Путіна не втручатись

Армія Реджепа Ердогана демонструє, хто господар в районі провінції Ідліб. Через знищення колони своїх військ росіянами та бійцями режиму Башара Асада, Туреччина вже кілька днів веде активні бойові дії у регіоні.

Ліквідовано сотні одиниць техніки та понад тисячу солдатів російсько-асадівської коаліції. Водночас, до кордонів із ЄС ринув черговий потік біженців.

Європейські країни, щоб захиститися від напливу людей, пропонують відправити до південних кордонів ЄС поліцейських. Франція, зокрема, заявила, що допоможе Греції та Болгарії.

Останні новини з близько-східного фронту від Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як турецько-грецький кордон штурмують сирійські біженці.

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