Опросы и бесплатные подарки. Как злоумышленники в интернете воруют ваши деньги

Обманные схемы через интернет, телефон воры совершенствуют ежегодно. Буквально на днях почти на все телефоны разных операторов связи пришло сообщение про сумасшедшие скидки в известном спортивном магазине. Те, кто заинтересовался предложением уже остались без денег. Как распознать обман и не стать обманутой жертвой мошенников.

Бесплатный подарок едва не стоил Надежде всех сбережений. На днях ей пришло сообщение с невинным текстом.

Компания известна, поэтому мошенничества не заподозрили. В тексте сообщения предлагают перейти на сайт и пройти опрос.

А дальше просили внести данные своей карты. Все это на самом деле мошеннический ход, и бренд отношения к этой акции не имеет. А сайт – фишинговый, то есть ненастоящий. Когда человек вводит данные своей карты, специальная программа копирует информацию и крадет деньги. Еще один риск этой рассылки – пользователи могут потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях – вашим друзьям начнут поступать сообщения с вирусами.

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Подобную аферу последние полгода раскручивают и вокруг различных банков, в частности Привата. Украинцам предлагают пройти опрос и получить за это 10 тыс. гривен на карту. В самом Приватбанке сразу объяснили – это жулики и бросились предостерегать своих клиентов. Стоит, прежде всего, запомнить, что банки знают почти все данные о клиенте, поэтому не могут запрашивать ничего.

Специалисты советуют быть осторожными также во время онлайн шопинга. Часто мошенники создают копии известных сайтов, и вас сразу должно насторожить, если вам предлагают купить товар почти за бесценок. Цель аферистов – номер телефона, к которому привязан банковский счет. Вам не только будут посылать подозрительные смс, но и могут изменить пароль к кредитки.

К слову, не важно, что вы пишете: как уберечься от мошеннических схем в соцсетях.

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