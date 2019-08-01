Опитування та безкоштовні подарунки. Як зловмисники в інтернеті крадуть ваші гроші

Обманні схеми через інтернет, телефон злодії вдосконалюють щороку. Буквально днями майже на всі телефони різних операторів зв’язку прийшло повідомлення про шалені знижки у відомому спортивному магазині. Ті, хто зацікавився пропозицією вже лишилися без грошей. Як розпізнати обман і не стати обдуреною жертвою шахраїв.

Безкоштовний подарунок ледь не коштував Надії всіх заощаджень. Днями їй прийшло повідомлення із безневинним текстом.

Компанія відома, тому шахрайства не запідозрила. У тексті повідомлення пропонують перейти на сайт і пройти опитування.

А далі просили внести дані своєї картки. Усе це насправді шахрайський хід, і бренд відношення до цієї акції не має. А сайт – фішинговий, тобто несправжній. Коли людина вводить дані своєї карти, спеціальна програма копіює інформацію і краде гроші. Ще один ризик цієї розсилки – користувачі можуть втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах – вашим друзям почнуть надходити повідомлення з вірусами.

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Подібну аферу останні півроку розкручують і довкола різних банків, зокрема Привату. Українцям пропонують пройти опитування і отримати за це 10 тис. гривень на карту. У самому Приватбанку одразу пояснили – це шахраї і кинулися застерігати своїх клієнтів. Варто, насамперед, запам’ятати, що банки знають майже всі дані про клієнта, тому не можуть запитувати нічого.

Фахівці радять бути обачними також під час онлайн шопінгу. Часто шахраї створюють копії відомих сайтів, і вас одразу має насторожити, якщо вам пропонують купити товар майже за безцінь. Мета аферистів – ваш номер телефону, до якого прив’язаний банківський рахунок. Вам не лише надсилатимуть підозрілі смс, але й можуть змінити пароль до кредитки.

До слова, не важливо, що ви пишете: як вберегтися від шахрайських схем у соцмережах.

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