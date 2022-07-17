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ОПЗЖ і ще кілька партій оскаржують свою заборону в суді – Малюська

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Кілька проросійських партій, діяльність яких в Україні заборонив суд, вже подали апеляційні скарги.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

– Кілька партій подали апеляційні скарги. До прикладу, найпотужніша серед усіх, які заборонив суд першої інстанції, – Опозиційна платформа – За життя. Вони подали апеляцію, і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги, – пояснив він.

Денис Малюська додав, що процес ще триває. Але кілька партій, очевидно, подавати апеляції не будуть. Однак повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця липня.

До кінця літа стане відомою точна інформація по їхніх активах і скільки коштів отримає держава внаслідок заборони політсил.

За словами Дениса Малюськи, лідером поки що є Комуністична партія України, яка має дуже багато нерухомості.

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Рада заборонила діяльність проросійських партій

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