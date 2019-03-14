Последние технологии в архитектуре и дизайне: выставка Качество жизни в Милане

Тема выставки “Качество жизни”. Более 100 тыс. посетителей приехали посмотреть на последние технологии в архитектуре, дизайне и строительстве. Здесь представленные почти 1000 ведущих компаний планеты. Экодом из рисовой шелухи – итальянское ноу-хау.

Гигантские дроны используют при проектировании или реставрации зданий. Они делают фото и видео, которые затем ложатся в основу 3D макета.

Изучают современные технологии в Милане, и украинские студенты – победители конкурса Архитектор 2019, который проводит благотворительный фонд Бориса Колесникова. В этом году в проекте приняли участие 1300 участников из 25-ти профильных вузов. 30 из них завоевали шанс побывать в Италии.

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Этот конкурс фонд Бориса Колесникова проводит уже третий раз. По традиции, студенты получают шанс не только увидеть ведущую отраслевую выставку, но и ознакомиться с архитектурой разных городов – классической и новой.

Большинство увиденного направлено на ​​сохранение природы, и удовлетворение человека. И это мировой тренд. Главное, что это понимают и будущие украинские архитекторы, которые привезут и воплотят полученный опыт в Украине.

К слову, барабаны, которые проигрывают цвета и оркестр на ладони: выставка техновинок в музыке.

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