Технологические стартапы: на что направлены и польза для людей

Сделать жизнь проще, города безопаснее, медицину – доступнее, в частности такие задачи ставят перед собой технологические стартапы сегодня. Как сделать профессиональное ультразвуковое исследование, не выходя из дома, и может ли спортзал уместиться в комод.

Butterfly iQ – портативный аппарат для ультразвукового исследования. Разработчики утверждают, одно такое устройство заменит несколько традиционных, потому что им можно обследовать все тело, не изменяя насадок.

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Стоимость ультразвукового исследования в американских больницах – от 100 и до тысячи долларов. А это устройство можно будет купить за две. Сейчас оно доступно только медикам, но главная идея: чтобы его могла приобрести каждая семья.

Стартап JAXJOX, предлагает перенести спортзал домой.

Умная гиря – она ​​может весить от 5 до 20 кг – режим меняется одним кликом за несколько секунд. Умная гиря синхронизирована с приложением на смартфоне, который отслеживает прогресс.

К слову, барабаны, которые проигрывают цвета и оркестр на ладони: выставка техновинок в музыке.

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