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Останні технології в архітектурі та дизайні: виставка Якість життя у Мілані

Тема виставки “Якість життя”. Понад 100 тис. відвідувачів приїхали подивитися на останні технології в архітектурі, дизайні й будівництві. Представлені тут майже 1000 провідних компаній планети. Екобудинок із рисового лушпиння – італійське ноу-хау.

Гігантські дрони використовують під час проектування чи реставрації будинків. Вони роблять фото і відео, які потім лягають в основу 3D макета.

Вивчають сучасні технології в Мілані, і українські студенти – переможці конкурсу Архітектор 2019, який проводить благодійний фонд Бориса Колеснікова. Цьогоріч у проекті взяли участь 1300 учасників із 25-ти профільних вишів. 30 з них вибороли шанс побувати в Італії.

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Цей конкурс фонд Бориса Колеснікова проводить уже втретє. За традицією, студенти отримують шанс не лише побачити провідну галузеву виставку, а й ознайомитися з архітектурою різних міст – класичною та новою.

Більшість побаченого спрямована зберегти природу, але задовольнити людину. І це світовий тренд. Головне, що це розуміють і майбутні українські архітектори, які привезуть та втілять отриманий досвід в Україні.

До слова, барабани, що програють кольори і оркестр на долоні: виставка техновинок у музиці.

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