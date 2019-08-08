Образование для взрослых: где и как в Украине пройти переквалификацию

Около половины украинцев работают не по специальности, вот только переквалификация у нас не развита. Не хватает курсов, университетских программ, где взрослый человек мог бы получить вторую профессию.

В Европе есть даже особый вид отпуска – на учебу. У нас же государство этим мало занимается.

Есть несколько способов получить новую профессию.

Можно поискать курсы на предприятиях. Учить готовы агрохолдинги, которые тоже испытывают недостаток кадров: обещают стипендию и впоследствии работу. Однако часто отбор туда, как на бюджет в вузы: несколько собеседований и тестовые задания.

Можно еще раз поступить в университет или колледж. Однако учиться придется несколько лет, за собственные деньги, и работы никто не гарантирует.

Смотрите: Маркировка продуктов в Украине: какие изменения и что надо знать

Для Украины переквалификация особенно актуальна. По данным Всемирного банка, производительность труда у нас самая низкая в Европе. А это значит, что мы выполняем работу, которая не приносит ни нам удовольствие, ни пользу экономике.

Ранее Факты ICTV писали, кем и где работают украинские подростки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.