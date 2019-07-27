Работа для несовершеннолетних: кем и где работают украинские подростки

Лето – время не только петь и отдыхать, но и замечательная пора для детей, чтобы заработать деньги, и это касается даже несовершеннолетних, ведь по закону в Украине можно работать с 16 лет, а с разрешения родителей – с 15-ти. Факты ICTV пообщались с детьми, которые, стремясь помочь родителям, самостоятельно зарабатывают деньги.

15-летняя Маша закончила школу и планирует поступать в ВУЗ.

– Я работала на трех работах – рабочим торгового зала, оператором колл-центра и официантом. Найти работу в нашей стране – это очень легко. За все время, пока я работала, меня никто и никогда не обманывал. В будущем я хочу быть биологом-генетиком – это сложная профессия, но она того стоит, – говорит Мария.

Школьник Максим несмотря на свой юный возраст тоже уже работает.

– Работаю в парке на каникулах и по вечерам. Однажды меня попросил друг, чтобы я его подменил, и после этого мне понравилось. Я даю детям прыгать на батутах, кататься на машинках. Мне нравится работать за компьютером, поэтому я хотел бы быть боссом в офисе, – отметил Максим.

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Студентка Катя одновременно и зарабатывает деньги, и профессионально развивается.

– Я учусь в КНУ им. Шевченко на истории искусств. Работу себе я нашла в интернете. Сначала я работала как медиатор, гид. У меня гибкий график. Также у меня есть проект, в котором я занимаюсь фотографией, недавно мои работы понравились одному немецкому журналу и они решили взять две фотографии и заплатили мне наибольшую сумму в моей жизни. Работа дает мне много практических навыков, которые помогают мне как в учебе, так и в профессиональном росте в сфере искусства, – говорит Екатерина.

Студентка Оля удачно сочетает работу, учебу и личную жизнь.

– Я учусь в КНЭУ, мне нравится искусство, хотя и это не моя специальность. Сейчас я работаю медиатором. До этого работала официанткой. Времени хватает и на учебу, и на парня. Я думала, чтобы закончить еще какие-то курсы, переориентироваться и больше работать в сфере искусства, – отметила Ольга.

К слову, Факты ICTV рассказывали о работе для студентов летом.

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