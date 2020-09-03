Отравление Навального: что за вещество Новичок и реакция мира

Навальный еще одна жертва преступного режима Кремля. Немецкие специалисты обнаружили в его крови нервно-паралитическое вещество из группы Новичок, печальноизвестный яд, который российские спецслужбы получили в наследство с советских времен. Анализы взяли в берлинской клинике Шарите и передали в лабораторию немецкой армии — бундесвера.

Новичок — это вещество, созданное в России в рамках программы разработки химического оружия, которая продолжалось в 60-80 годах. Хотя 2017 года Россия заявила, что уничтожила все образцы. Но в действительности это не так, — Гемиш Где Бреттон-Гордон, специалист по химическому оружию.

Москва традиционно обвиняет всех вокруг.

Представитель Путина заявил — Навального отравили уже в Германии, мол, до отправки туда яда в организме политика российские врачи не обнаружили. И на запросы российских специалистов немцы, мол, не отвечали.

Алексей Навальный известен своими расследованиями коррупционных схем власти. Показывал как роскошно живут российские чиновники, расхищая государственные деньги. И это их сильно раздражало. Один из недавних материалов Фонда борьбы с коррупцией — о беспределе депутатов Новосибирска.

Соединенные Штаты и ранее предупреждали, если факт отравления подтвердят — подготовят очередной пакет санкций против Москвы. Но пока официальной реакции Вашингтона нет.

Парламентская ассамблея Совета Европы требует от Российской Федерации объяснений по обстоятельствам отравления российского оппозиционера Алексея Навального отравой из групи Новичок.

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