Отруєння Навального: що за речовина Новачок та реакція світу

Навальний ще одна жертва злочинного режиму Кремля. Німецькі фахівці виявили у його крові нервово-паралітичну речовину з групи Новачок, сумнозвісну отруту, яку російські спецслужби отримали у спадок з радянських часів. Аналізи взяли у берлінській клініці Шаріте і передали до лабораторії німецької армії – бундесверу.

Новачок – це речовина, створена у Росії в рамках програми розробки хімічної зброї, яка тривала у 60-80 роках. Хоча 2017 року Росія заявила, що знищила усі зразки. Та насправді це не так, – Геміш Де Бреттон-Гордон, фахівець з хімічної зброї.

Москва традиційно звинувачує усіх навколо.

Речник Путіна заявив – Навального отруїли вже в Німеччині, мовляв, до відправки туди отрути в організмі політика російські лікарі не виявили. Та й на запити російськиох спеціалістів німці, мовляв, не відповідали.

Олексій Навальний відомий своїми розслідуваннями корупційних схем влади. Показував як розкішно живуть російські чиновники, розкрадаючи державні гроші. І це їх неабияк дратувало. Один з нещодавніх матеріалів Фонду боротьби з корупцією – про свавілля депутатів Новосибірська.

Сполучені Штати і раніше попереджали, якщо факт отруєння підтвердять – підготують черговий пакет санкцій проти Москви. Та поки офіційної реакції Вашингтона немає.

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Російської Федерації пояснень щодо обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою із групи Новачок.

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