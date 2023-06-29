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Получили справку о сносе дома, но никаких работ не было: скандал в Ирпене

Получили справку, что дом снесен, а никаких работ на месте руин не было. Владельцы квартир в разрушенной пятиэтажке в Ирпене Киевской области с осени обивали пороги городских властей, получили обещания, что дом отстроят за деньги международных партнеров.

В апреле владельцы квартир были шокированы – после очередной сессии им выдали справки, что дома уже нет. Пострадавшие жители заподозрили местные власти в махинациях и пожаловались чиновникам в область.

После огласки на проект восстановления из области выделили деньги, – говорит глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Таких разрушенных домов, за проекты которых заплатят из области, на Киевщине полсотни. Объясняют, что чаще всего местным бюджетам не хватает денег. Впрочем, с проблемой Ирпенской пятиэтажки в Киевской ОВА обещают разобраться отдельно.

Что деньги уже есть, свидетельствует то, что конструкторы приехали встретиться с владельцами квартир. Обещают сделать все документы до конца сентября. С готовым проектом люди уже должны искать деньги на восстановление.

Ирпень, Война в Украине, Киевская область
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