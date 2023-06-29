Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини

Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені

Отримали довідки, що будинок знесений, а жодних робіт на місці руїни не було. Власники квартир у зруйнованій п’ятиповерхівці в Ірпені на Київщині з осені оббивали пороги міської влади, отримали обіцянки, що будинок відбудують за гроші міжнародних партнерів.

У квітні власники квартир отетеріли – після чергової сесії їм видали довідки, що будинку вже немає. Постраждалі мешканці запідозрили місцеву владу у махінаціях і поскаржилися посадовцям в область.

Після розголосу на проєкт відбудови з області виділили гроші, – певнить очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Таких зруйнованих будинків, за проєкти яких заплатять з області, на Київщині півсотні. Пояснюють, що найчастіше місцевим бюджетам бракує грошей. Утім, з проблемою ірпінської п’ятиповерхівки в Київській ОВА обіцяють розібратися окремо.

Що гроші вже є, свідчить те, що конструктори приїхали зустрітися з власниками квартир. Обіцяють зробити всі документи до кінця вересня. З готовим проєктом люди вже муситимуть далі шукати гроші на відбудову.

Ірпінь, Війна в Україні, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба
Дмитро Кулеба
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь