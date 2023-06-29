Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені

Отримали довідки, що будинок знесений, а жодних робіт на місці руїни не було. Власники квартир у зруйнованій п’ятиповерхівці в Ірпені на Київщині з осені оббивали пороги міської влади, отримали обіцянки, що будинок відбудують за гроші міжнародних партнерів.

У квітні власники квартир отетеріли – після чергової сесії їм видали довідки, що будинку вже немає. Постраждалі мешканці запідозрили місцеву владу у махінаціях і поскаржилися посадовцям в область.

Після розголосу на проєкт відбудови з області виділили гроші, – певнить очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Таких зруйнованих будинків, за проєкти яких заплатять з області, на Київщині півсотні. Пояснюють, що найчастіше місцевим бюджетам бракує грошей. Утім, з проблемою ірпінської п’ятиповерхівки в Київській ОВА обіцяють розібратися окремо.

Що гроші вже є, свідчить те, що конструктори приїхали зустрітися з власниками квартир. Обіцяють зробити всі документи до кінця вересня. З готовим проєктом люди вже муситимуть далі шукати гроші на відбудову.

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