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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Овощи созрели, а покупателей не хватает: как карантин повлиял на владельцев теплиц

Владельцы теплиц в этом году имеют ощутимые убытки — ранние огурцы и редис уже созрели, урожай обильный, а вот покупателей на молодые овощи хватает. Все из-за карантина, который парализовал привычные рынки сбыта.

Тепличники беспокоятся, что вообще могут потерять хоть какие-то деньги, а весенние первые витамины придется выбрасывать на помойку.

Сейчас они надеются на ослабление карантина и осваивают новые способы продажи товара через соцсети. Подробнее — в сюжете Екатерины Курбановой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бизнесу пережить карантин.

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