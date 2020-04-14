Овощи созрели, а покупателей не хватает: как карантин повлиял на владельцев теплиц

Владельцы теплиц в этом году имеют ощутимые убытки — ранние огурцы и редис уже созрели, урожай обильный, а вот покупателей на молодые овощи хватает. Все из-за карантина, который парализовал привычные рынки сбыта.

Тепличники беспокоятся, что вообще могут потерять хоть какие-то деньги, а весенние первые витамины придется выбрасывать на помойку.

Сейчас они надеются на ослабление карантина и осваивают новые способы продажи товара через соцсети. Подробнее — в сюжете Екатерины Курбановой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бизнесу пережить карантин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.