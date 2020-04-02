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Факты / Видео / Украина / Общество

Как бизнесу пережить карантин: что предлагает государство и чем недовольны предприниматели

Президент Владимир Зеленский подписал закон о дополнительных гарантиях украинцам в связи с коронавирусом. Теперь медики и другие лица, привлеченные к лечению больных Covid-19, получат надбавку к зарплате 300%.

Правительство получило право устанавливать предельные цены на социально значимые и противоэпидемические товары. А предпринимателей, которые на время карантина прекратили работу, местные органы власти могут освободить от уплаты налогов

700 тыс. закрытых предприятий, которые давали работу четырем миллионам людей — сейчас они фактически безработные и денег про запас не имеют.

Заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк представляет новации, в частности, которые должны помочь во время карантина. Срок представления отчетности переносят, штрафы за несвоевременную уплату единого социального взноса отменяют, ФОПы могут не платить ЕСВ. И сами предприниматели говорят, что это не поможет.

Как бизнесу пережить карантин — смотрите в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает нефтегазовая отрасль Украины в режиме карантина.

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