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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Овочі дозріли, а покупців бракує: як карантин вплинув на власників теплиць

Власники теплиць цьогоріч мають відчутні збитки – ранні огірки та редиска вже дозріли, врожай рясний, а от покупців на молоду городину бракує. Все через карантин, який паралізував звичні ринки збуту.

Тепличники непокояться, що взагалі можуть втратити хоч якісь гроші, а весняні перші вітаміни доведеться викидати на смітник.

Наразі, вони сподіваються на послаблення карантину та освоюють нові способи продажу товару через соцмережі. Докладніше – у сюжеті Катерини Курбанової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бізнесу пережити карантин.

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