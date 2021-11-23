Вооружение из США: что о помощи Украине говорят в Белом доме и Пентагоне

Белый дом и Пентагон пока не подтвердили озвученную телеканалом CNN информацию со ссылкой на собственные источники в администрации президента США о возможности отправки в Украину дополнительного оружия.

Об этом в эфире Фактов ICTV во время прямого включения из Вашингтона сообщила корреспондент украинской службы Голоса Америки Юлия Ярмоленко.

По данным издания, пакет помощи Украине, среди прочего, может включать новые противотанковые системы Javelin, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы и вертолеты.

Сообщения о дополнительном вооружении для Украины в Вашингтоне не звучат, как неожиданность, замечает корреспондентка.

Способствовало этому, в частности, то, что такой запрос 18-19 ноября озвучивал министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Пентагоне с американским коллегой.

В Госдепе США не хотят допустить наступления РФ на Украину. Тревогу там бьют, поскольку видят параллели с предыдущими наступлениями.

– Мы обеспокоены, потому что нам знакомы комбинации, которые Москва уже использовала в прошлом. В 2014 году она накопила войска на границах, заявила о провокации под ложным предлогом и начала вторжение в Крым и на Восток Украины. Именно поэтому мы громко и четко озвучиваем нашу позицию, – объясняет представитель Госдепа Нед Прайс.

Однако ряд экспертов отмечают, что некоторые члены администрации опасаются, что отправку оружия Россия может расценить как эскалацию.

Американские конгрессмены из группы поддержки Украины вместо этого считают, что словами Россию не сдержишь и призывают к немедленным действиям.

Часть конгрессменов-республиканцев уже призвала администрацию, помимо направления помощи, подумать и об отправке военных.

– Украина является самостоятельным, независимым государством и должна им оставаться. Однако мы должны сделать больше, чем просто об этом сказать, и подкрепить это действиями. В частности, отправить наших военных, а также оборудование, чтобы послать недвусмысленное и непримиримое сообщение Владимиру Путину о том, что Соединенные Штаты вступятся за друзей в Украине, – убежден конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпартик.

Также в Конгрессе инициируют введение санкций против России в случае вторжения.

Однако такое решение уже подвергли критике, ведь эксперты говорят, что действовать надо до вторжения, а не после него.

Читайте Минобороны договорилось с США о наращивании оборонного потенциала

Фото: УНІАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.