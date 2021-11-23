Администрация 46-го президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оборудования, включая оружие, в Украину, поскольку Россия наращивает силы возле ее границ.

Издание CNN со ссылками на источники пишет, что таким образом американские чиновники готовят союзников к возможности нового российского вторжения.

Обсуждение предлагаемого пакета летальной помощи продолжается, поскольку Украина начала публично предупреждать о том, что вторжение может произойти уже в январе. По словам источников, пакет может включать в себя новые противотанковые ракеты Javelin и минометы. Системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger, также рассматриваются.

Министерство обороны США настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое планировалось отправить в Афганистан, в том числе вертолеты Ми-17, отправили в Украину.

Ми-17 – это российский вертолет, который первоначально купили США для передачи афганцам. Пентагон сейчас рассуждает, что делать с ними после ухода США из Афганистана в августе.

В то же время в администрации обеспокоены тем, что Россия может расценить отправку оружия и вертолетов как серьезную эскалацию. И хотя они готовы отправить в регион военных советников, непонятно, поедет ли кто-нибудь в саму Украину, отмечают источники.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал CNN, что противотанковые ракеты Javelin “достаточно эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют против Украины прямо сейчас”. Но он отметил, что любая дополнительная помощь Украине несомненно несет риск“дальнейшего усиления напряженности” с Москвой.

В конце октября и начале ноября рядом западных СМИ была опубликована информация о стягивании войск РФ к границам Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс отреагирует в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times заявил, что на данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может совершить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.