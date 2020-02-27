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Факты / Видео / Мир / Россия

Пять лет без Немцова. Кто и за что убил российского оппозиционера

Пять лет назад в самом центре Москвы убили Бориса Немцова. Он был одним из самых смелых оппозиционеров. Строго критиковал Путина, в частности за его агрессию против Украины, поддерживал Оранжевую и Революцию Достоинства. Через пять лет после трагедии, заказчиков убийства так и не нашли.

Последние месяцы Немцов работал над докладом Путин и война, в который собрал доказательства участия российской армии в войне на Донбассе. Именно этот документ мог стать причиной гибели Бориса Немцова. Хотя на самом деле причин у хозяина Кремля опасаться оппозиционера было достаточно. Детали в сюжете Марты Вишневской.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, найдут ли заказчиков убийства Бориса Немцова и когда в России появится оппозиция.

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