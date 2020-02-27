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П’ять років без Нємцова. Хто і за що вбив російського опозиціонера

П’ять років тому в самому центрі Москви вбили Бориса Немцова. Він був одним з найсміливіших опозиціонерів. Суворо критикував Путіна, зокрема за його агресію проти України, підтримував Помаранчеву та Революцію Гідності. Через п’ять років після трагедії, замовників убивства так і не знайшли.

Останні місяці Нємцов працював над доповіддю Путін і війна, в якій зібрав докази участі російської армії у війні на Донбасі. Саме цей документ міг стати причиною загибелі Бориса Немцова. Хоча насправді причин у господаря Кремля побоюватися опозиціонера було достатньо. Деталі у сюжеті Марти Вишневської.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, чи знайдуть замовників вбивства Бориса Нємцова та коли у Росії з’явиться опозиція.

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