Память жертв политических репрессий. Что пережил Сущенко за решеткой РФ

Романа Сущенко задержали в Москве 29 сентября 2016 года. Он работал собкором Укринформа в Париже, в Москву приехал помочь брату. Спецслужбы ФСБ обвинили мужчину в шпионаже, а московский суд отправил украинца в колонию строгого режима на 12 лет.

Чтобы не сойти с ума, Роман рисовал. Разрешено было только шариковой ручкой.

В колонию этапировали за тысячу километров от Москвы в столыпинском вагоне для перевозки скота. Зимой в камере +13, суп из лузги и гнилых овощей.

В тех условиях провел 11 месяцев и 10 дней, а всего три года российских тюрем, пока Романа не включили в списки на обмен. 7 сентября 2019 года 11 украинских политзаключенных и 24 моряка вернулись домой.

Сейчас Роман Сущенко среди руководства Черкасского облсовета. Занимается общественной робой и продолжает помогать освобождать других пленников Кремля.

На сегодня в тюрьмах федерации 113 граждан Украины — 65 из них осуждены, 48 под следствием.

Память жертв политических репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский почтил в День памяти жертв политических репрессий погибших граждан.

К мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы установили корзину цветов от главы государства.

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