Пам’ять жертв політичних репресій. Що пережив Сущенко за ґратами РФ

Романа Сущенко затримали в Москві 29 вересня 2016 року. Він працював власкором Укрінформу в Парижі, до Москви приїхав допомогти братові. Спецслужби ФСБ звинуватили чоловіка у шпигунстві, а московський суд відправив українця до колонії суворого режиму на 12 років.

Щоб не збожеволіти, Роман малював. Дозволено було лише кульковою ручкою.

У колонію етапували за тисячу кілометрів від Москви у столипінському вагоні для перевезення худоби. Взимку в камері +13, суп з лушпиння та гнилих овочів.

У тих умовах провів 11 місяців і 10 днів, а загалом три роки російських в’язниць, доки Романа не включили в списки на обмін. 7 вересня 2019 року 11 українських політв’язнів і 24 моряки повернулися додому.

Нині Роман Сущенко серед керівництва Черкаської обларади. Займається громадською робою і продовжує допомагати визволяти інших бранців Кремля.

На сьогодні у в’язницях федерації 113 громадян України – 65 з них засуджено, 48 під слідством.

Пам’ять жертв політичних репресій

Президент України Володимир Зеленський вшанував у День пам’яті жертв політичних репресій загиблих громадян.

До меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили встановили кошик квітів від голови держави.

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