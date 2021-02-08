Гейтс назвал две угрозы для человечества после пандемии

Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал две угрозы, которых следует ожидать человечеству после завершения пандемии Covid-19.

По словам американского бизнесмена, одной из угроз является изменение климата, к которому мир еще не готов. По мнению Гейтса, этот фактор увеличит ежегодную смертность.

Второй угрозой человечеству Гейтс считает биотерроризм.

— Тот, кто захочет причинить вред, сможет создать вирус, а это значит, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, вроде нынешней, — отметил Гейтс.

В конце января он также заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз опаснее и плачевней, чем та, которую принес миру вирус SARS-CoV-2. Он отметил, что к ней следует относиться так же, как и к угрозе мировой войны.

— Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней. Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется только через 20 лет, хотя может и через три, — добавил бизнесмен.

Прогноз Гейтса по поводу пандемии

Билл Гейтс считает, что миру удастся преодолеть пандемию коронавируса не ранее 2022 года.

Этому будет способствовать появление вакцин и массовая вакцинация людей на планете. В этом вопросе бизнесмен настроен оптимистично.

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Источник: Veritasium