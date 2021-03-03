Пандемія буде дрібницею: Гейтс попереджає про наслідки через зміну клімату

Пандемія буде дрібницею порівняно з незворотними кліматичними змінами, які насуваються на планету, а людству слід негайно щось робити – попереджає у своїй новій книзі Як уникнути кліматичної катастрофи бізнесмен і філантроп Білл Гейтс.

Засновник компанії Microsoft планує інвестувати $2 млрд на захист клімату. Гейтс вкладе гроші у стартапи, спрямовані на боротьбу з глобальними змінами екології. Він закликає уряди країн збільшити витрати на захист навколишнього середовища щонайменше до $110 млрд на рік.

Щоб покрити світову потребу в енергії, необхідно і далі використовувати атомні електростанції та активніше користуватися кисневим паливом. Про це він пише у книзі.

Нині світ щороку викидає в атмосферу 51 млрд тонн парникових газів. Їх виділяє промисловість, особливо спалювання вугілля, сільське господарство, насамперед тваринництво. Тож людству треба негайно переосмислити всі виробничі процеси, змінити спосіб життя і звички, бо інакше кліматичні зміни, спричинені парниковими газами, матимуть катастрофічні наслідки для планети, значно гірші ніж нинішня пандемія.

— Навіть якщо ми закриємо кран настільки, що вода буде з нього тільки капати, в один прекрасний момент ванна буде переповненою. Саме тому до 2050 року викиди вуглекислого газу необхідно не просто скоротити, а звести до нуля, – пише Гейтс у книзі.

На початку лютого Білл Гейтс назвав дві загрози, які слід очікувати людству після завершення пандемії Covid-19.

За словами американського бізнесмена, однією із загроз є зміна клімату, до якої світ ще не готовий, а другою загрозою людству Гейтс вважає біотероризм.