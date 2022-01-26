Паніки немає: у Харкові готові до захисту міста у разі вторгнення Росії

У Харкові регулярно можна почути розмови про ймовірне вторгнення Росії. Деякі містяни перетворилися на стратегів і тактиків, коли інші мало вірять у реальне вторгнення регулярних військ РФ вглиб території України.

Дискусій на цю тему багато, але на відміну від 2014 року, більшість харків’ян тримає себе в руках.

На вулицях немає людей з великими пакунками продуктів, ніхто не тікає з тривожними валізами, а автомобілі рухаються у різних напрямках, а не тільки в бік виїзду з Харкова.

Наразі харківська влада і силовики одностайні — місто не здадуть. Служба безпеки України вже відпрацювала десять можливих сценаріїв вторгнення і обіцяє “гарячий” прийом можливим окупантам. Тим часом в тероборону міста масово записуються і чоловіки, і жінки.

Як повідомив головний старшина бригади тероборони Харківської області Михайло Соколов, зброю місто отримає в лічені хвилини.

– В нас зараз не те що черга стоїть, а вже ведеться конкурсна основа. Бажаючих дуже багато і вони не припиняють телефонувати кожен день, – сказав він.

Президент РФ Володимир Путін розцінює Харків як потенційне місто для окупації, адже це другий за населенням і економічним потенціалом населений пункт України, що буде стратегічно важливим для окупанта.

Містяни кажуть, що це для них не секрет, а з 2014 року живуть як на пороховій діжці, бо до кордону з Росією звідси близько 40 км. При цьому полиці магазинів ніхто не спустошує: є й гречка, й сірники.

Розмови про атаку на Харків знову активізувались 21 січня, коли президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що Росія може окупувати саме цей населений пункт.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, українське військо готове дати відсіч, а ситуація на сході України залишається контрольованою. За його словами, наразі біля українських кордонів зосереджено 109 тис. російських військових, а також 10-11 тис. сил супроводу.

Тим часом для мирного населення підготували понад чотири тисячі укриттів, з паркінгами та метро. Місця вистачить на півтора мільйона жителів, кажуть в харківській міській раді.

Напередодні український президент Володимир Зеленський звернувся до населення із закликом не піддаватись паніці. Він підтвердив слова секретаря РНБО, що ситуація на кордонах є контрольованою.

Фото: Dreamstime

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