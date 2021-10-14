14 октября Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

— В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора. От имени Украинского народа благодарю всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование, — сказал глава государства.

Он также вспомнил тех, кто в разное время погиб в борьбе за свободу и независимость Украины.

— Наша вера, правда и победа как символы праздника Покров всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу, — подчеркнул Зеленский.

Он также пожелал, чтобы несокрушимый казацкий дух защитников украинской земли всегда был неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины.

— Слава защитникам и защитницам Украины! — сказал президент.

Кстати, ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие Вооруженных сил получат премии в размере 2 500 грн.

Однако предоставят такую денежную премию тем военным, у которых нет дисциплинарных взысканий.