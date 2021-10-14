Парад, оркестр та виставки: як в Україні відзначають День захисників і захисниць

Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисників і захисниць України у багатьох містах пройдуть святкові заходи – це і покладання квітів, і організація спеціальних кінопоказів та виставок.

А волонтери передають на фронт різні смаколики, щоб хлопці там знали, що про них пам’ятають.

У Льовові святкові заходи розпочали ще відучора. У середмісті поряд із меморіалом героїв Небесної Сотні висадили 96 дерев – стільки львів’ян загинуло в російсько-українській війні.

На пам’ять про кожного з них рідні посадили дерева і почепили таблички з іменами захисників, бригадою, де служили, та датами народження і смерті.

– Посадив дерево на честь свого батька. Він загинув на війні в АТО ще у 2016 році від обстрілу. Можна прийти сюди на вихідних, спокійно сісти біля дерева і відпочити. Згадати дитинство і як це було, коли батько був живий, – сказав Тарас Бірюков, син загиблого бійця.

Сьогодні ж урочисті заходи триватимуть впродовж дня в усіх куточках України.

– Люди повинні знати героїв і для чого це робиться. Є дуже багато людей, яких це не торкнулося. Так що це треба робити, це дуже добре, – сказала вдова бійця Раїса Невеличук.

На Личаківському кладовищі вшанували пам’ять борців хвилиною мовчання та молитвою.

– Це свято поєднує в собі три покоління борців за волю та незалежність України. Навіть коли вже закінчиться війна, коли ми переможемо, у нас має бути свято. Ми маємо показувати, що в нас є захисники, захисниці. І ми повинні пам’ятати про борців за волю та незалежність нашої держави, – сказала військовослужбовиця Оксана Демидюк.

О 12.00 у Львові від пам’ятника Тарасу Шевченку рушить хода до меморіалу Небесної Сотні.

У Сєвєродонецьку відбудеться військовий парад до Дня захисників та захисниць України. Урочистою ходою у супроводі техніки пройдуть бійці усіх військових частин, що боронять Луганщину.

Також марші заплановані у Дніпрі та Харкові. В Маріуполі з 14.00 до 16.00 на сцені парку Гурова гратимуть оркестри. А у Миколаєві повертаються з ротації морські піхотинці, їх урочисто зустрічатимуть у центрі міста.

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