Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV, военный корреспондент

Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой

По меньшей мере, пять раз оккупанты пытались отбить ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении возле Клищиевки и Андреевки. Враг не оставляет попыток вернуть контроль над господствующими высотами этого участка фронта. Впрочем, напрасно. Силы обороны Украины отбивают штурм за штурмом, уничтожают технику оккупанта и его личный состав. К сожалению, каждый успех наших защитников, каждая освобожденная от врага посадка имеет свою цену.

Ночью на стабилизационном пункте больше видна цена, которую платят наши защитники за каждый освобожденный от оккупантов клочок украинской земли. Наиболее безопасна эвакуация раненых именно ночью. Ведь засвета за медиками массово охотятся вражеские ударные дроны и артиллерия.

Сами же стабилизационные пункты – тоже желанная цель для российских захватчиков. Спасать жизнь медикам приходится под непрерывную канонаду и разрывы вражеских снарядов.

– Мы все в опасности! Каждый день мы слышим, мы чувствуем на себе содрогание помещения от падения управляемых авиабомб. Вот в последнее время все чаще, – рассказывает военный медик Святослав Микитюк на псевдо Гектор.

До полномасштабного вторжения Святослав был хирургом в одном из медучреждений Хмельницка. В настоящее время мужчина спасает жизнь украинских воинов на Бахмутском направлении. Медик рассказывает, враг получил множество ударных дронов, оборудованных тепловизорами. Теперь может атаковать даже затемно.

После потери контроля над Клищиевкой и Андреевкой, захватнические войска сейчас пытаются вернуть утраченные позиции. Ежедневные штурмы один за другим отражают наши армейцы. А это значит, что военные медики без работы тоже не сидят.

Осколки, переломы, ампутации. Все это привычные ранения, с которыми сталкиваются медики на передовой. Впрочем, враг прибегает к такому, к чему даже опытные врачи до сих пор не могут привыкнуть.

– Есть случаи, когда россияне использовали ядовитые, ингаляционные боевые вещества. У больного была выражена дыхательная недостаточность, – говорит военный медик Андрей.

Если бы не своевременная эвакуация с поля боя – боец ​​погиб бы от отравления газом. Неизвестное химическое вещество фактически испепелило его дыхательную систему. Большую роль в оказании скорой и качественной помощи играет наличие переносного рентген-аппарата. Такое дело, да еще и в такой близости к фронту – настоящая роскошь.

Работать медикам приходится и днем, и ночью.

— Как только лег, или пошел есть, или отдыхаешь и сразу привозят. Предыдущая ночь по интенсивности была насыщенной. Я например уволился в половине четвертого, — говорит медик.

Хотя сами они предпочли бы сидеть без работы. Ведь когда она есть – значит, где-то там, на нуле, дежурный защитник Украины заплатил кровавую цену, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.

Медики, Передова, Фронт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Взрывом ребенку выбило глаз: офтальмологи Польши спасли зрение маме и ее сыновьям-близнецам из Луганщины
лечение в польше
Не деньги: что мотивирует украинских врачей помогать пациентам с Covid-19
лікарня коронавірус
Доплаты для медиков. Кому и на сколько увеличат зарплату с 1 сентября
Медики
Батальон кровью харкает, отвоевывая эти земли: эксклюзив с передовой
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Зарплата, пренебрежение и безнадежность: почему в Украине нарастает дефицит медиков
медики
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь