Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой

По меньшей мере, пять раз оккупанты пытались отбить ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении возле Клищиевки и Андреевки. Враг не оставляет попыток вернуть контроль над господствующими высотами этого участка фронта. Впрочем, напрасно. Силы обороны Украины отбивают штурм за штурмом, уничтожают технику оккупанта и его личный состав. К сожалению, каждый успех наших защитников, каждая освобожденная от врага посадка имеет свою цену.

Ночью на стабилизационном пункте больше видна цена, которую платят наши защитники за каждый освобожденный от оккупантов клочок украинской земли. Наиболее безопасна эвакуация раненых именно ночью. Ведь засвета за медиками массово охотятся вражеские ударные дроны и артиллерия.

Сами же стабилизационные пункты – тоже желанная цель для российских захватчиков. Спасать жизнь медикам приходится под непрерывную канонаду и разрывы вражеских снарядов.

– Мы все в опасности! Каждый день мы слышим, мы чувствуем на себе содрогание помещения от падения управляемых авиабомб. Вот в последнее время все чаще, – рассказывает военный медик Святослав Микитюк на псевдо Гектор.

До полномасштабного вторжения Святослав был хирургом в одном из медучреждений Хмельницка. В настоящее время мужчина спасает жизнь украинских воинов на Бахмутском направлении. Медик рассказывает, враг получил множество ударных дронов, оборудованных тепловизорами. Теперь может атаковать даже затемно.

После потери контроля над Клищиевкой и Андреевкой, захватнические войска сейчас пытаются вернуть утраченные позиции. Ежедневные штурмы один за другим отражают наши армейцы. А это значит, что военные медики без работы тоже не сидят.

Осколки, переломы, ампутации. Все это привычные ранения, с которыми сталкиваются медики на передовой. Впрочем, враг прибегает к такому, к чему даже опытные врачи до сих пор не могут привыкнуть.

– Есть случаи, когда россияне использовали ядовитые, ингаляционные боевые вещества. У больного была выражена дыхательная недостаточность, – говорит военный медик Андрей.

Если бы не своевременная эвакуация с поля боя – боец ​​погиб бы от отравления газом. Неизвестное химическое вещество фактически испепелило его дыхательную систему. Большую роль в оказании скорой и качественной помощи играет наличие переносного рентген-аппарата. Такое дело, да еще и в такой близости к фронту – настоящая роскошь.

Работать медикам приходится и днем, и ночью.

— Как только лег, или пошел есть, или отдыхаешь и сразу привозят. Предыдущая ночь по интенсивности была насыщенной. Я например уволился в половине четвертого, — говорит медик.

Хотя сами они предпочли бы сидеть без работы. Ведь когда она есть – значит, где-то там, на нуле, дежурный защитник Украины заплатил кровавую цену, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.

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