Парк вместо кладбища в Бразилии и ослабление карантина в РФ — коронавирус в мире

В лидерах по количеству инфицированных и умерших от коронавируса остаются США. Более полутора миллионов американцев заражены, более 97 тыс. жертв. Президент Дональд Трамп отдал свою квартальную зарплату на разработку лекарств от коронавируса.

На втором месте — Россия. Там более девяти тысяч новых случаев заражений за последние сутки. Тем не менее, президент РФ уже неделю как ослабил карантин. Поэтому на улицах снова многолюдно.

В тройке печальных лидеров и Бразилия. Там более 333 тыс. инфицированных, за сутки плюс 20 тыс. больных, ежедневно умирает около тысячи человек. Критическая ситуация в городе Манаус на севере страны, где проживает почти два миллиона жителей. Там под захоронения умерших от коронавируса отвели целый парк. Подробности — в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мир выходит из карантина.