Патриотические детские лагеря в Черкасской области: особенности и цены

Палатки, полевая кухня, военные хитрости. Патриотические лагеря сейчас очень популярны в Украине. Кто-то выбирает Пласт. Один только центр во Львове в этом году организует 36 детских баз. В Черкасской области есть выбор казачьих лагерей. Здесь дети могут полностью окунуться в жизнь запорожцев – познать быт, развлечения, овладеть навыками настоящих казаков.

Далеко в лесу и подальше от людей расположились около сотни пластунов на Черкасщине. Здесь их учат жить в нескольких километрах от цивилизации.

Кроме палатки, которую девочки устроили не хуже, чем мальчики, позаботились и о комфорте и чистоте, сами заботятся и о питании. В основе патриотических занятий – физическая ловкость и логические задачи. Ребята на природе отжимаются, колют дрова, учатся держать в руках оружие.

Пластунские ячейки сейчас объединяют 8 тыс. парней и девушек – от молодых 6-летних до старших, которые помогают в воспитательной работе.

Читайте: Детские лагеря в Скадовске: чему учат, условия и цены

Лагерь Дахновская Сечь под Черкассами. Там домики с ремонтом, все удобства внутри. В комнате – по 4-5 отдыхающих. Меню – домашнее, кормят воспитанников пять раз в день.

Юных казаков и казачек здесь принимают с 7 лет. Досуг – в казацком духе. Воспитанников учат ездить верхом, стрелять из винтовки и лука. Среди развлечений также большая спортивная зона: волейбольная, футбольная площадки. Смены в лагере продолжаются по 10 или 14 дней.

Есть также лагерь Казацкая крепость в Плескачовке вблизи Холодного Яра. Это место еще называют украинской Швейцарией. Ребята овладевают верховой ездой, стрельбой из различных видов оружия. Дети ходят в походы, учатся ориентироваться на местности, выживать в эстремальных ситуациях.

Здесь дети живут буквально в природе – в палатках, шалашах. Питание тоже пятиразовое в столовой палатке. Десять дней отдыха стоит до 6,5 тыс. грн. За эти деньги детей даже привозят в лагерь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о летних детских лагерях в Карпатах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.