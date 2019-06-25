Детские лагеря в Скадовске: чему учат, условия и цены

Отправлять ребенка в оздоровительный лагерь впервые – очень непростая задача для родителей. Педагоги считают что самостоятельный отдых – школа коммуникации и социализации.

Одним из самых популярных государственных детских центров в Украине теперь есть известная Молодая Гвардия, что находится у побережье Черного моря в Одессе.

Йодированный, насыщенный морской солью воздух – приманка курортного Скадовска. Море неглубокое, поэтому для развлечения – аттракционы и бассейны с морской водой, как вот в лагере Аврора.

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Лагеря Скадовска построены преимущественно 30-40 лет назад. Но в большинстве современные ремонты с удобствами в комнатах. Поэтому и цены за путевку на две недели различаются – от 5 до 27 тысяч гривен.

Питание четырех-, пяти- или шестиразовое, а за вкусности здесь йогурт, круассаны, желе, местные фрукты. Здесь есть теле- и радиостудия, футбол, скалолазание, арчери таг, пейнтбол, гончарство, кулинария, живопись и моделирования

Украинский детский центр Молодая Гвардия один из старейших лагерных комплексов Украины – ему уже 95 лет. Центр, состоящий из трех лагерей, работает круглый год. Сейчас стартовала вторая летняя смена – в лагеря приехали более 1,2 тысячи детей со всей Украины.

В комнатах до 10 детей, санузлы на этаже или в комнатах. Ценные вещи дети сдают в камеру хранения, питание – пятиразовое.

Программа пребывания в Молодой гвардии очень насыщенная. Подвижные активности гармонизируют с творческими и интеллектуальными занятиями. Немало творческого ручного труда.

Среди популярных кружков: футбол, волейбол, аквааэробика, веревочный парк. Один из лозунгов Молодой гвардии – каждый ребенок должен научиться плавать. Выезжают дети и в Одессу на экскурсии в театры и цирк, а также на морские прогулки на катере.

Путевка в Молодую гвардию стоит до 10 тысяч гривен за смену в 21 день. Реализуются они через департаменты соцполитики. Поэтому получить путевку могут и дети, которые требуют особого внимания и поддержки на льготных условиях.

Напомним, Факты ICTV писали о ценах и условиях лагерей на Киевщине.

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